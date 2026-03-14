Udinese-Juventus, Spalletti: "Come nei videogames, si va al livello successivo"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

"Mi aspetto sicuramente una partita importantissima per quel che riguarda questo finale di campionato. È come nei videogames, c'è il livello successivo dove giochi le partite più belle. E dobbiamo portare in campo il difendere quel che hanno costruito. E va fatto contro una squadra tosta, perché l'Udinese non è più quella dell'andata, non è più quella della coppa ma è una squadra che ha trovato una quadratura. Squadra fisica e contro le squadre fisiche dipende dalla tua qualità. Il primo controllo di palla diventa fondamentale, perché toglie un po' di fisicità agli avversari. Vediamo se siamo bravi a mettere la gara in questa direzione oppure no".

Sull'attacco senza punte per non dare punti di riferimento

"Quel che va fatto in questo calcio moderno, ognuno si sceglie la sua posizione. Poi ci vuole equilibrio, un continuo cambiarsi posizione ma avendo ordine in campo. In maniera fluida, il che è la cosa più difficile. Il Bayern insegna sotto questo aspetto. E ti dà lo sbocco a creare confusione tra gli avversari".

Quante volte ha detto a Conceiçao di crossare e non di tirare sempre

"Sono scelte che devono avere loro. Quel che è fondamentale è che poi le partite si cambiano in un secondo. E noi siamo quelli che possono determinare quel secondo".