Colpo all'addome, poi il crollo e la paura: Banda è sotto osservazione ma sta bene

Momenti di grande paura allo Stadio Diego Armando Maradona nel finale di Napoli-Lecce. All’87’, con il Napoli avanti 2-1 sul Lecce, l’attaccante giallorosso Lameck Banda si è improvvisamente accasciato a terra accusando un malore, facendo calare il silenzio su tutto lo stadio.

I primi ad accorgersi della situazione sono stati Matteo Politano e l’allenatore azzurro Antonio Conte, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei soccorsi. I medici del Lecce sono intervenuti rapidamente in campo, supportati anche dallo staff sanitario del Napoli, mentre i compagni e gli avversari osservavano con evidente preoccupazione. Subito dopo l’episodio, i sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato fuori dal terreno di gioco in ambulanza tra gli applausi del pubblico del Maradona.

Fortunatamente, poco dopo sono arrivate notizie rassicuranti. Secondo gli aggiornamenti diffusi da DAZN, Banda avrebbe ripreso conoscenza quasi subito e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Il malore sarebbe stato causato da un colpo ricevuto circa quaranta secondi prima nella parte destra dell’addome: un impatto che gli avrebbe provocato un forte dolore sulla parte destra del petto e il giocatore si sarebbe spaventato anche per una questione emotiva: tra qualche giorno diventerà papà.