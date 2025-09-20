Juventus, Conceicao: "Problemi superati. A disposizione della squadra"
In campo nel pari contro l'Hellas Verona, Francisco Conceicao ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono felice di tornare in campo, niente di grave ma non potevo giocare nelle ultime due. Sono tornato con la voglia giusta, voglio aiutare la squadra e non sono felice. Prepariamo una grande partita per la prossima, sappiamo che le gare sono tutte difficili in Serie A. Ti vengono sempre dietro, il mister mi ha chiesto di accelerare e creare spazi. Dobbiamo lavorare al meglio per vincere".
