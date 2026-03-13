Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona, Sammarco: "Dopo Bologna c'è più armonia. Orban-Bowie? Giocano l'uno per l'altro"

Daniele Najjar
Oggi alle 15:20
La vittoria a Bologna è stata come aria fresca, ora l'Hellas Verona vuole riprovarci: domenica alle 12.30 la sfida interna contro il Genoa. L'obiettivo è chiaro: centrare un'altra vittoria per capire se l'impresa salvezza sia davvero impossibile, oppure se è rimasto aperto ancora qualche minimo spiraglio. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa in vista della gara contro i rossoblu.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15.00 inizia la conferenza stampa.

Lavorare con il sorriso è diverso: che aspettative ci sono per domenica? Qualcuno recupera?
"Vincere è la cosa per cui lavoriamo. C'era un'armonia diversa, più fiducia dentro al gruppo. La partita di Bologna, così come quella con il Napoli, ha dato più certezze. Recupera Lirola, per il resto dovremmo essere gli stessi. Gli altri rientrano la settimana prossima, se tutto va bene".

I nuovi Edmundsson e Bowie hanno portato una mentalità più libera da scorie?
"Avevamo detto che ci aspettavamo un contributo anche per il morale, all'interno della squadra, come hai detto sono liberi mentalmente, non hanno vissuto le difficoltà precedenti. Si sono calati benissimo nella squadra, sia tecnicamente che mentalmente, sono due lottatori che fanno bene al gruppo. Stanno lavorando, c'è ancora da migliorare, ma sono due innesti veramente importanti".

Sulla coppia gol: Orban-Bowie sono bene assortiti?
"Quello che abbiamo visto a Bologna penso che sia nelle loro corde. Sono due giocatori intelligenti che si muovono l'uno per l'altro, capiscono il movimento del compagno e si adeguano. Due giocatori che sanno giocare assieme, hanno caratteristiche diverse. Ci aspettiamo tanto da loro, ma mi aspetto tanto anche da Sarr, ha fatto molto bene, purtroppo gli è stato annullato il gol, anche Mosquera ci può dare una mano".

Dal Genoa cosa ti aspetti? E dai tuoi giocatori?
"Il Genoa ha qualità importanti, con tanti giocatori che possono intercambiarsi, ci sarà da avere grande attenzione. Contro il Bologna ho visto grande attenzione difensiva, questa servirà anche domenica. Questa è la base da cui partire, aiutarsi l'un l'altro. Di Orban e Bowie si ricordano giustamente le giocate offensive, ma sono stati i primi difensori in questa partita. Riguardo a cosa mi aspetto: mi aspetto sempre più fiducia e coraggio, come abbiamo fatto quel secondo tempo, dobbiamo fare bene anche nel primo".

Segnali buoni da Oyegoke. E Belghali come sta?
"Belghali è migliorato a livello fisico, ha fatto una settimana di allenamenti, è un giocatore unico nel Verona, ha qualità importanti. Velocità e tecnica così le ha solo lui. Siamo contenti di Oyegoke per queste partite. Si sta allenando molto bene. con tanta attenzione, ha tanta voglia di migliorare e imparare, ora valutiamo la scelta migliore da fare, ma sono entrambi pronti".

Rivedremo Edmundsson al centro della difesa?
"Può fare bene in tutti e tre i ruoli, da centrale mi piace perché riesce a tenere corta la squadra, ha tanta personalità. Nelsson da terzo di destra ha fatto molto bene. Per ora, anche per le caratteristiche degli avversari penso che continueremo così".

Quanto è importante riavere Akpa-Akpro?
"Lui sa fare bene le due fasi, accompagna anche bene infatti a Bologna ha avuto una occasione da gol. Un giocatore importante per noi, per l'equilibrio della squadra. Deve continuare a lavorare per la squadra. Può giocare in altri ruoli e per questo può essere utile anche a partita in corso".

Sulla crescita di Harroui?
"Aveva bisogno di un po' di continuità, dopo un infortunio grave come quello avuto da lui serviva tempo per ritrovare fiducia. Non l'aveva avuta in precedenza. Ora, anche complici gli infortuni a centrocampo, ha avuto la possibilità di giocare e di mettere minuti nelle gambe, credo che la sua autostima sia cresciuta. Un giocatore importante, ha qualità e strappi in avanti. Ci aspettiamo ancora di più, ma se è quello delle ultime settimane può fare molto bene".

Ore 15.20 finisce la conferenza stampa

