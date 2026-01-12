Juventus-Cremonese, formazioni ufficiali: torna Kelly. Confermato David davanti

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese. valida per la 20ª giornata di Serie A:

Rientra Kelly dall'infortunio e si colloca al centro della difesa in coppia con Bremer. Confermato David al centro dell'attacco, supportato da Miretti con McKennie e Yildiz ai lati. Confermati a centrocampo Locatelli e Thuram.

Per la Cremonese, Davide Nicola cambia il centrocampo inserendo Zerbin e Grassi dal 1' al posto di Floriani Mussolini (in panchina) e Payero.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disp. Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrovam, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All. Luciano Spalletti.

CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Folino, Lordkipanidze, Sanabria. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Feliciani

ASSISTENTI: D'Emilio e Barone

IV UFFICIALE: Calzavara

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi