Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa: tutti presenti tranne i due infortunati
Giovedì prossimo inizia la Supercoppa Italiana 2025, con il consueto format delle Final Four visto negli ultimi anni che verrà riproposto. Tra le squadre partecipanti c'è il Bologna, che giocherà la seconda semifinale contro l'Inter per poi eventualmente andare in finale contro la vincente tra Napoli e Milan.
Mister Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei calciatori del Bologna convocati per la trasferta araba in Supercoppa. Tutti presenti, ad eccezione dei due indisponibili facenti parte della rosa rossoblù: il lungodegente Freuler e il recente infortunato Casale.
BOLOGNA, I CONVOCATI DI ITALIANO PER LA SUPERCOPPA
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.