FIFAe Worls Cup 2025: l'Italia perde 2-1 in finale contro la Polonia

Si è fermata in finale la corsa della eNazionale eFootball, che alla SEF Arena di Riyad è stata battuta 2-1 dalla Polonia nell’ultimo atto della FIFAe World Cup 2025 featuring eFootball. Una sconfitta che non cancella la straordinaria cavalcata della squadra guidata da coach Emiliano Spinelli, che nel Mondiale su Play Station 5 ha visto i due player azzurri Ettore ‘Ettorito’ Giannuzzi e Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi vincere il proprio girone per poi superare il Messico ai quarti di finale e imporsi sull’Indonesia in semifinale.

Nel week end è ‘scesa in campo’ anche la eNazionale EA FC di coach Nello Nigro, impegnata nella final eight del Campionato Europeo che si gioca su Play Station 5 (EA Sports FC 26). A Londra, però, Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale, sconfitto 7-4 dal player israeliano ‘Yuval’.

E da oggi a venerdì alla SEF Arena di Riyad sarà di scena la eNazionale Rocket League (format 3 vs 3). La squadra guidata da coach Laru (Marco La Rosa) e composta dai player Arju (Ario Berdin), Davoof (Davide Lo Cicero) e Hyderr (Giovanni Spagnuolo) andrà a caccia del titolo mondiale: gli Azzurri sono stati inseriti nel girone con Arabia Saudita, Oman, Brasile, Cile, Germania, Stati Uniti e Norvegia, con le prime quattro classificate che si qualificheranno ai quarti di finale. Tutte le gare saranno trasmesse su Vivo Azzurro TV.