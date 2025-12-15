Fabio Cannavaro: "Mai stato vicino alla panchina azzurra. Niente Mondiale? Sarebbe un dramma"

Fabio Cannavaro, ex capitano azzurro e ora ct uzbeko, parla ai microfoni di Sky Sport da Napoli della propria scelta di carriera, che lo porterà ad essere uno degli allenatori italiani al prossimo Mondiale: "Ho scelto l'Uzbekistan perché é una nazionale che va al Mondiale, per noi sarà una esperienza fantastica. Dovremo imparare tanto, io mi ero scocciato un po' di aspettare anche se la mia idea era allenare in Italia. Però se non arriva niente...".

Come sono i giocatori uzbeki? Shorumodov a parte.

"E' una squadra tosta, con giocatori che non mollano mai. Eldor ha grandissime qualità ma anche gli altri vogliono mettersi in mostra. Per noi il Mondiale sarà una occasione per fare esperienza. E' una squadra difficile da affrontare, lo ripeto".

Stai pensando ad un Mondiale senza Italia?

"Sarebbe un dramma, saranno due partite dure ma siamo l'Italia e non dobbiamo avere nessuna paura. Anche perché dopo ci aspetta un girone da gelatina..."

Quanto sei stavo vicino alla Nazionale azzurra?

"Zero, mai. I media mi hanno avvicinato alla panchina della Nazionale, a me e ad altri, ma la scelta di Rino io la condivido. E' un allenatore con tanta esperienza, che studia. Continuo a studiare, perché il mio è stato un passato importante in federazione".