TMW Juventus, En-Nesyri ai dettagli: il marocchino ha detto sì, si conta di chiudere entro domani

La Juventus è sempre più vicina a Youssef En-Nesyri. I contatti delle ultime ore hanno portato a un deciso passo avanti e, secondo quanto raccolto in serata da TMW, la Vecchia Signora è ottimista di poter arrivare alla fumata bianca già entro la giornata di domani. Il sì del giocatore è arrivato, mentre restano da sistemare soltanto alcune questioni di natura burocratica.

L’accordo con il Fenerbahce è stato trovato e nella giornata odierna c’è stato anche l’incontro diretto con il centravanti marocchino, con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini in missione a Istanbul per chiudere l’operazione. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione.

En-Nesyri aveva ricevuto anche un paio di proposte dall’Arabia Saudita, ma la possibilità di giocare in Serie A e in Champions League ha pesato in maniera decisiva sulla sua scelta. Ora la palla passa agli ultimi passaggi formali dell'affare: se non emergeranno intoppi, la Juventus conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore e consegnare a mister Luciano Spalletti un nuovo centravanti per la seconda parte della stagione. Finora En-Nesyri ha realizzato 8 reti e 1 assist in 25 presenze tra le fila del club di Istanbul, ed è appena rientrato dall'avventura in Coppa d'Africa con la sua Nazionale.