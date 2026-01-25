Juventus, En-Nesyri in standby e Spalletti punta su Conceicao

Questa mattina la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Napoli. La squadra, alla vigilia del match odierno, è stata lasciata libera da Spalletti che, fin dal suo arrivo a Torino, ha abolito i ritiri. Dunque, solo da stamattina comincerà la marcia di avvicinamento alla partita contro il Napoli. Nel corso della rifinitura Spalletti farà le ultime prove tattiche, anche se gran parte delle scelte di formazione sembrano già fatte. Il tecnico di Certaldo, alla vigilia del match contro il Napoli, non ha parlato in conferenza stampa e l’incontro con i media è stato annullato. Dunque, la Juventus ha preferito mantenere il silenzio per arrivare concentrata alla sfida di oggi.

Si blocca operazione En-Nesyri.

La Juventus, anche questa sera, non potrà contare su Youssef En-Nesyri e la sensazione è che l’arrivo dell’attaccante marocchino a Torino non sia più così imminente. La trattativa, che nei giorni scorsi sembrava ben avviata, ha infatti subito un rallentamento significativo. A complicare i piani dei bianconeri è stato l’inserimento del Siviglia, che ha riallacciato i contatti con il giocatore e con il suo entourage, spingendo En-Nesyri a prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva. La Juventus e il Fenerbahce avevano già trovato un’intesa di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula considerata sostenibile dal punto di vista economico e in linea con la strategia del club. L’idea della dirigenza era quella di mettere En-Nesyri a disposizione di Luciano Spalletti per rinforzare l’attacco, soprattutto alla luce dello stop di Vlahovic e di un addio del serbo sempre più probabile a fine stagione. Il profilo del marocchino era stato individuato come ideale per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e costi complessivi, con un riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, l’irruzione del Siviglia e la riflessione del giocatore hanno congelato l’operazione. La Juventus resta alla finestra, consapevole che servirà pazienza per capire se En-Nesyri potrà davvero vestire il bianconero o se sarà necessario virare su alternative, mentre il mercato continua a offrire nuove sfide e opportunità.

Conceicao dovrebbe essere titolare.

In vista del confronto con il Napoli, Luciano Spalletti sembra intenzionato a dare continuità al suo assetto tattico.Il modulo scelto dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1, ormai punto fermo della Juventus. Tra i pali non sono attesi cambi e la porta sarà affidata a Di Gregorio. Il reparto arretrato dovrebbe restare invariato rispetto alle ultime uscite. Sulle corsie laterali sono pronti Kalulu e Cambiaso, chiamati a spingere ma anche a garantire equilibrio. Al centro della difesa toccherà nuovamente a Bremer e Kelly guidare la linea. In mezzo al campo Spalletti continuerà a puntare su Locatelli e Thuram. Il francese arriva da un momento positivo dopo la rete segnata in Champions League. Locatelli, invece, è stato uno dei più brillanti nella sfida europea contro il Benfica. Sulla trequarti si profila il ritorno dal primo minuto di Conceicao. La scelta è legata anche alla prestazione poco convincente di Miretti nell’ultima gara. Accanto al portoghese agiranno McKennie e Yildiz. I due avranno il compito di supportare costantemente la fase offensiva. In avanti resta favorito David per una maglia da titolare. Openda, almeno inizialmente, dovrebbe partire dalla panchina.