Bologna-Roma in Europa League, 21° derby italiano nelle coppe internazionali. I precedenti

Alle 18:45 il derby tutto italiano tra Bologna e Roma inaugura il programma degli ottavi di finale di Europa League. Sarà la sfida tricolore numero 21 nella storia delle coppe europee, la dodicesima in Europa League che si rivela quindi la competizione in cui più spesso due squadre di Serie A si incrociano.

Ecco di seguito dunque tutte le sfide tra squadre italiane nelle competizioni internazionali per club.

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni

* 1985-1986 (Ottavi di finale): Juventus - Hellas Verona. Risultati: 0-0 e 2-0. Qualificata: Juventus.

* 2002-2003 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-0 e 1-1. Qualificata: Milan (per la regola dei gol in trasferta).

* 2002-2003 (Finale): Juventus - Milan. Risultato: 0-0 dopo i supplementari (2-3 ai rigori). Vincitrice: Milan.

* 2004-2005 (Quarti di finale): Milan - Inter. Risultati: 2-0 e 3-0 a tavolino (ritorno sospeso per lancio di fumogeni). Qualificata: Milan.

* 2022-2023 (Quarti di finale): Milan - Napoli. Risultati: 1-0 e 1-1. Qualificata: Milan.

* 2022-2023 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-2 e 0-1. Qualificata: Inter.

Coppa UEFA / UEFA Europa League

* 1988-1989 (Quarti di finale): Juventus - Napoli. Risultati: 2-0 e 0-3 dopo i tempi supplementari. Qualificata: Napoli.

* 1989-1990 (Finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 3-1 e 0-0. Vincitrice: Juventus.

* 1990-1991 (Quarti di finale): Atalanta - Inter. Risultati: 0-0 e 0-2. Qualificata: Inter.

* 1990-1991 (Finale): Inter - Roma. Risultati: 2-0 e 0-1. Vincitrice: Inter.

* 1993-1994 (Quarti di finale): Cagliari - Juventus. Risultati: 1-0 e 2-1. Qualificata: Cagliari.

* 1993-1994 (Semifinale): Cagliari - Inter. Risultati: 3-2 e 0-3. Qualificata: Inter.

* 1994-1995 (Finale): Parma - Juventus. Risultati: 1-0 e 1-1. Vincitrice: Parma.

* 1997-1998 (Finale): Lazio - Inter. Risultato: 0-3 (gara unica a Parigi). Vincitrice: Inter.

* 2013-2014 (Ottavi di finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 1-1 e 1-0. Qualificata: Juventus.

* 2014-2015 (Ottavi di finale): Fiorentina - Roma. Risultati: 1-1 e 3-0. Qualificata: Fiorentina.

* 2023-2024 (Quarti di finale): Milan - Roma. Risultati: 0-1 e 1-2. Qualificata: Roma.

Altre competizioni

* Supercoppa UEFA 1990 (Finale): Sampdoria - Milan. Risultati: 1-1 e 0-2. Vincitrice: Milan.

* Supercoppa UEFA 1993 (Finale): Parma - Milan. Risultati: 0-1 e 2-0 dopo i tempi supplementari. Vincitrice: Parma.

* Coppa Intertoto 1998 (Semifinale): Bologna - Sampdoria. Risultati: 3-1 e 0-1. Qualificata: Bologna.