Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caserta: "Non mi spaventano le difficoltà. Son a Empoli per centrare l'obiettivo salvezza"

Caserta: "Non mi spaventano le difficoltà. Son a Empoli per centrare l'obiettivo salvezza"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:46Serie B
Claudia Marrone

Giornata di presentazione in casa Empoli, con il neo tecnico Fabio Caserta prossimo all'esordio sulla panchina azzurra: sabato, subito una sorta di scontro diretto, con il Mantova, che arriverà al 'Castellani'.

A parlare in conferenza, proprio il citato allenatore: "Fare l'allenatore per l'Empoli è un grande onore, ringrazio il presidente e il Ds per avermi dato l'occasione di misurarmi con una piazza storica, e ho davvero tanto entusiasmo. Non mi preoccupa il momento di difficoltà, non c'è da pensare a cosa è stato, c'è solo da pensare a quello che c'è da fare nelle nove finali che ci mancano per centrare il nostro obiettivo: le premesse iniziali erano diverse, è vero, ma il calcio è strano, e nell'arco di una stagione può succedere di tutto. Non voglio guardare la classifica, voglio solo pensare al Mantova, contro il quale sarà una gara difficile. Ho trovato però un gruppo di ragazzi volenterosi, applicati, non al massimo sotto l'aspetto mentale, come è normale che sia, e sarà su questo ciò su cui lavoreremo: dobbiamo giocare con la tranquillità di una squadra che crede nei propri mezzi, perché è la paura che fa sbagliare".

Aggiunge quindi: "Il sistema di gioco conta fino a un certo punto, conta più l'interpretazione che si dà al sistema di gioco. Voglio semmai vedere certe cose nelle due fasi di gioco, oltre il modulo, e di questo ne ho parlato con la squadra, sanno cosa chiedo: io voglio una squadra che ha voglia di ottenere il risultato, e già sabato sarà importante ritrovare la vittoria, unica medicina per superare i problemi. Fare grandi gare senza ottenere punti va bene una volta, non di più".

Conclude rispondendo a chi gli chiede il perché della risoluzione con il Bari, con il quale aveva un altro anno di accordo, per accettare un contratto di soli quattro mesi con i toscani: "A me del prossimo anno mi interessa poco, io sono qui con entusiasmo per ottenere risultati e per farmi apprezzare come uomo e come professionista. Il futuro si può scrivere solo così, facendo bene al presente. Non serve sempre pensare ai contratti, ho accetto i quattro mesi perché credo in questo progetto e nel mio lavoro".

Articoli correlati
Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"... Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"
A -8 dalla fine, ecco l'esordio di due tecnici in Serie B. Con Mignani invece appeso... A -8 dalla fine, ecco l'esordio di due tecnici in Serie B. Con Mignani invece appeso a un filo
L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi... L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi
Altre notizie Serie B
Tre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella
Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match col Monza
Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra
Tre gare in sette giorni in Serie B: il SudTirol può blindare la salvezza. Con vista... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: il SudTirol può blindare la salvezza. Con vista play off
Empoli, Corsi è fiducioso: "Stagione di sofferenza, ma son convinto che avrà esito... Empoli, Corsi è fiducioso: "Stagione di sofferenza, ma son convinto che avrà esito positivo"
Caserta: "Non mi spaventano le difficoltà. Son a Empoli per centrare l'obiettivo... Caserta: "Non mi spaventano le difficoltà. Son a Empoli per centrare l'obiettivo salvezza"
Tre gare in sette giorni in Serie B: Spezia, c'è l'Empoli al Picco come snodo stagionale... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: Spezia, c'è l'Empoli al Picco come snodo stagionale
Tre gare in sette giorni in Serie B: Lombardo per guadagnarsi la Samp. E la salvezza... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: Lombardo per guadagnarsi la Samp. E la salvezza
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
3 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
5 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Trump: "Iran benvenuto negli USA per i Mondiali. Ma è meglio se non vengono"
Immagine top news n.1 Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Immagine top news n.2 Tutte le big italiane su Goretzka. I perché e com'è andata la stagione del tedesco
Immagine top news n.3 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.4 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
Immagine top news n.5 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.6 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.7 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Milan, Allegri ha ridato disciplina. Il prossimo anno non basterà Kean"
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Bologna-Roma, sarà dura. Milan, difficile che arrivi Kean"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Dallinga non é al top, ecco perché ho scelto Castro in attacco"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, le ultime da Pegli in vista del Verona. Baldanzi in miglioramento. La situazione
Immagine news Serie A n.3 Brutta tegola per la Roma: Koné non ha recuperato. Il centrocampista andrà in tribuna
Immagine news Serie A n.4 Napoli, riflessioni in corso su De Bruyne e Lukaku: a fine stagione si decide il futuro
Immagine news Serie A n.5 Inter, il punto dall'infermeria. Iran out dal Mondiale, parla Trump: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Montolivo: "Bologna-Roma, ecco cosa può fare la differenza". E parla del forfait di Kean
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match col Monza
Immagine news Serie B n.3 Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra
Immagine news Serie B n.4 Tre gare in sette giorni in Serie B: il SudTirol può blindare la salvezza. Con vista play off
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Corsi è fiducioso: "Stagione di sofferenza, ma son convinto che avrà esito positivo"
Immagine news Serie B n.6 Caserta: "Non mi spaventano le difficoltà. Son a Empoli per centrare l'obiettivo salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Niente porte chiuse per la Ternana, Forti: "Raggiunto un accordo con le parti interessate"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Patti avvisa tutti: "L'euforia può costare cara. Preserviamo questa favola"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non pensa agli incastri col Vicenza: “Guardiamo solo alla nostra partita”
Immagine news Serie C n.4 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.5 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?