Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: il SudTirol può blindare la salvezza. Con vista play off

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva Il SudTirol

Solo due sconfitte nel nuovo anno per la squadra di Castori che con un avvio sprint (cinque vittorie nelle prime sette del 2026) ha messo un buon margine sulla zona retrocessione e ora può guardare con grande interesse i play off alla luce di appena due punti di distacco dal Cesena ottavo. L’occasione e di quelle ghiotte, ma il SudTirol non deve certamente distrarsi visti i sette punti di vantaggio sui play out che non mettono del tutto al sicuro dai rischi.

Calendario

Le prime due gare di questo trittico però potrebbero chiudere virtualmente la corsa salvezza per gli altoatesini. Nel fine settimana arriverà a Bolzano il Pescara fanalino di coda, mentre tre giorni dopo ci sarà la trasferta ad Avellino: due scontri salvezza che fanno seguito a quello contro l’Entella in cui è arrivata l’ultima sconfitta. Il SudTirol dovrà fare grande attenzione per poi presentarsi all’ultima sfida della settimana contro il Frosinone in una condizione di classifica ancora migliore e magari con meno pensieri circa la permanenza in Serie B.

SudTirol-Pescara: 15/03 ore 17:15

Avellino-SudTirol: 18/03 ore 20:00

SudTirol-Frosinone: 22/03 ore 15:00