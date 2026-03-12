Pisacane ritrova Gaetano, parzialmente in gruppo Mina: le ultime sul Cagliari
Nuova tappa di avvicinamento alla prossima sfida di campionato per il Cagliari, con la squadra di mister Pisacane che domenica 15 marzo alla Cetilar Arena affronterà il Pisa. La seduta di oggi al CRAI Sport Center - si legge nel comunicato ufficiale dall'allenamento - è cominciata con dei lavori dedicati alla tecnica; a seguire serie di gare a tema ed una partita giocata su spazi ridotti.
Allenamento con la squadra per Gianluca Gaetano, parzialmente in gruppo Yerry Mina. Personalizzato per Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli. Domani, venerdì 13 marzo, allenamento fissato al mattino.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
