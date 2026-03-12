Empoli, Corsi è fiducioso: "Stagione di sofferenza, ma son convinto che avrà esito positivo"

Non solo Fabio Caserta, che si è presentato alla piazza e sta scaldando i motori in vista del suo esordio in panchina fissato a sabato, contro il Mantova. In casa Empoli, quest'oggi, ha parlato anche il presidente Fabrizio Corsi, che ha tracciato un bilancio quando sta per volgere al termine una stagione abbastanza complessa per gli azzurri.

Ecco le sue parole: "Ai nostri tifosi avrei voluto regalare una stagione di non sofferenza dopo l'anno scorso, un finale davvero amaro dopo quattro anni di Serie A, ma questa stagione ci ha dato questa dimensione di sofferenza, anche se siamo convinti si potrà avere un esito positivo. Inutile ragionare su quanto accaduto, non serve raccontare la stagione, ci toglie energie da mettere altrove, ma nel girone di andata abbiamo fatto comunque 27 punti, che vuol dire aver fatto anche prestazioni dignitose: io credo che qui ci siano dei buoni contenuti, c'era solo bisogno di una scossa. Ci siamo affidati quindi all'entusiasmo di Fabio Caserta per raggiungere l'obiettivo che ora è quello".

Conclude poi: "Ai tifosi dico solo 'grazie' per la pazienza, ma solo a coloro che pagano il biglietto e hanno il diritto di criticare, chi non paga magari parli meno".