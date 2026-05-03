Juventus-Hellas, post partita caldissimo. Inter a 45' dallo Scudetto: le top news delle 22

Post partita teso fra Juventus e Verona, dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium con gol di Bowie e Dusan Vlahovic. Nelle interviste dopo il fischio finale il direttore sportivo scaligero Sean Sogliano ha voluto parlare della sua espulsione sul campo. "Sono stato espulso perché ero arrabbiato per delle situazioni di campo: lavoriamo sulla mentalità, diamo rispetto anche a una squadra che da retrocessa è venuta a fare la sua partita. Non parlo mai degli arbitri, figuriamoci se mi lamento oggi che sono retrocesso, però voglio rispetto anche da retrocesso e oggi c'è stato poco. Una grande società che si lamenta di un arbitraggio... con la palla che fra un po' veniva buttata dentro dai tifosi". Insomma, Sogliano non ha gradito alcuni atteggiamenti e probabilmente alcune lamentele da parte della panchina delle Juventus nel corso del match.

Il Manchester United torna in Champions League: battuto 3-2 il Liverpool, che i Red Devils hanno anche staccato in classifica. La rimonta dall'arrivo di Carrick in panchina è sotto gli occhi di tutti e l'eroe di giornata è il giovane Mainoo, autore del definitivo 3-2 - primo gol in questo campionato per lui - dopo l'iniziale rimonta dei Reds. La squadra di Slot rimane così al quarto posto in Premier League, a 6 punti di distacco dallo United e con la possibilità di essere superato anche dall'Aston Villa.

Inter poco meno di un tempo dallo Scudetto: in pieno recupero, è Marcus Thuram a sbloccare la partita con il Parma, firmando l’1-0 che consente all'Inter e a Cristian Chivu di andare in vantaggio sulla sua ex squadra. Ai padroni di casa basta infatti un pari per festeggiare l’aritmetica vittoria dello scudetto.