Juventus, il piccolo azionista Gambelli: "Spalletti per lo Scudetto. Venderei Koopmeiners"

Riccardo Gambelli, scrittore e piccolo azionista della Juventus, è stato intervistato da Radio BiancoNera per parlare delle ultime evoluzioni in casa Vecchia Signora: "Mi sembra evidente che abbiano confermato Spalletti per tornare a puntare allo Scudetto. Vogliono fare una grande squadra. Era normale che avrebbe chiesto rinforzi. Mi fa piacere che sia Spalletti in prima persona a scegliere i giocatori da portare a Torino. Dicono tutti Bernardo Silva come il più accreditato, ma spero arrivi un altro tipo di centrocampista. Arrivasse lui e Goretzka sarebbe meraviglioso. Spalletti ha sempre giocato con un centrocampista play, spero che arrivi questo più Bernardo Silva".

A Gambelli viene chiesto anche se sia d'accordo nel raccontare uno scenario con un Comolli 'depotenziato' nel fare il mercato della Juventus: "Da tempo dico che ci si affiderà a Ottolini, Chiellini e a Spalletti. E a Comolli resterà l'ultima parola. Alla fine con questi tre i nazione non credo possa mettersi di mezzo. E' pericoloso comprare giocatori da Wikipedia. Vanno seguiti dal vivo. Così si fa il mercato".

E ancora, il piccolo azionista della Juventus parla anche di chi potrebbe lasciare i bianconeri nel prossimo calciomercato estivo: "Venderei Koopmeiners, non c'è più nulla da fare, poi David e Openda che credo abbiano già le valigie fuori di casa, soprattutto se confermano Vlahovic. Poi tanti dicono Cambiaso, anche se non venderei mai un italiano, ma se arrivano tanti soldi. Credo che Miretti potrebbe andare via in prestito un altro anno. Cabal anche in uscite, mentre in difesa vedo tutti confermato. Punto interrogativo Gatti. Non credo però ci saranno tante cessioni".

In conclusione, Gambelli spende anche qualche parola su Milan-Juventus di domenica sera: "La Juve in questo momento è la squadra che gioca meglio in Italia. Nelle ultime partite mi ha impressionato, c'è sempre il problema della concretizzazione in attacco delle opportunità che abbiamo. Però credo che si possa andare a Milano e cercare di vincere. E sarebbe il ko definitivo per chi segue in chiave Champions. E si potrebbe puntare a qualcosa di più. Rimane una magra consolazione, visto che siamo abituati a lottare sempre per lo Scudetto, ma visto il momento storico si deve fare il meglio possibile, ossia centrare la Champions. Ma arrivare secondi o terzi sarebbe comunque buono".