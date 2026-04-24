Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"

Benevento-Audace Cerignola è il match con il quale si chiuderà la stagione regolare delle due compagini. I Sanniti sono attesi dal ritorno in Serie B, mentre i pugliesi parteciperanno ai playoff promozione.

Sulla sfida del 'Vigorito' si è espresso il tecnico dei campani Antonio Floro Flores nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoC.com): "Sono già proiettato all'anno prossimo, sono onesto. Questo è l'ultimo step, poi è chiaro che c'è la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Non vedo l'ora di ripartire perché anche per me è una grande esperienza. Ce la siamo goduta fino in fondo, senza perdere di vista il campionato in corso perché abbiamo fatto le nostre prestazioni - riporta Ottopagine.it -. I ragazzi stanno onorando il campionato. Domenica è una festa, ma noi vogliamo vincere. Questa deve essere la mentalità del Benevento perché ti fa lavorare bene e ti permette di stare sereno durante la settimana. Le scelte? Andrà in campo la formazione giusta. Domenica è stata una bella sorpresa vedere Carfora giocare come dico io, così come mi è piaciuto molto Esposito: gli ho fatto i complimenti perché mi ha fatto una bella impressione. Lo stesso Celia si è fatto trovaro pronto, anche Romano. Mignani è una certezza. Sono stato contento. Ho molti dubbi per svariati motivi. Mi dispiace che uno come Sena non abbia avuto spazio, ma davanti ha calciatori importanti. Tutti meritano di giocare, se c'è la possibilità è giusto che abbiano qualche minuto. A oggi non so dire chi giocherà o meno. L'unica certezza è che ci sarà Esposito in porta".

Qualche polemica dopo 1-1 col Giugliano, con l'allenatore che torna sul tema mostrando un po' di fastidio: "Sono scene che dispiacciono. Devo anche dire che molta gente ha mostrato anche solidarietà. Questo è il calcio, ma non è la mia mentalità perché nessuno regala niente. Non voglio perdere neanche con i miei figli, figuriamoci la domenica. Dispiace vedere certi episodi, ma mi prendo il lato positivo rappresentato da chi mi ha applaudito. Quello rimane. In tanti devono prendere esempio da loro. Anche sul campo ci sono state minacce, ma ho detto ai miei calciatori di non avere paura di niente perché ci divertiamo, diamo spettacolo e deve restare tale"