Cremonese, Giampaolo: "Sconfitta pesante, ma alla squadra avevo chiesto questo"

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, commenta così ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta per 4-0 contro il Napoli: "Bisogna resettare perché il risultato è negativo, ma non devi rimanere sulla sconfitta. Devi rigiocarne un'altra. La sconfitta è pesante, ma alla squadra avevo chiesto di giocare con coraggio, senza sottomettersi. E lo hanno fatto. Abbiamo subito dei gol e poi diventa tutto più difficile, però la squadra non si è consegnata al Napoli. La differenza la fa la qualità, io avevo chiesto loro di rischiare di giocare alto, probabilmente l'avremo persa comunque, non mi interessava il modo. Ho chiesto di non farlo in maniera sottomessa".

Ora si deve gestire solo la componente emotiva?

"Penso che non bisogna saltare step, ogni partita va preparata nel migliore dei modi e contestualizzata cercando di tenere un livello emotivo giusto per il rush finale, è un testa a testa e bisogna saperci stare. Poi si commettono anche degli errori, ma fanno parte del lavoro e delle responsabilità che ti devi assumere":