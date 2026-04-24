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Monza, Bianco: "Non guardiamo gli altri, possiamo fare ancora due vittorie"

Monza, Bianco: "Non guardiamo gli altri, possiamo fare ancora due vittorie"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:42Serie B
Andrea Carlino

Il Monza supera il Modena per 1-0 e compie un altro passo decisivo nel proprio cammino. Al termine della sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie B, il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco ha analizzato, in conferenza stampa, la prestazione dei suoi, capaci di soffrire e portare a casa la ventiduesima vittoria stagionale.
Rispetto alle precedenti uscite, la squadra ha mostrato un volto più operaio. "Sapevo delle difficoltà che potevamo incontrare", ha dichiarato l'allenatore in sala stampa. "La squadra ha fatto una partita importante nel primo tempo. Poi abbiamo un po' smesso di giocare nella parte finale e nel secondo tempo il Modena ci ha messo in difficoltà". Il tecnico ha però lodato l'abnegazione di tutto il reparto arretrato: "Siamo stati molto bravi nella fase difensiva. Tutti e cinque i difensori hanno fatto una partita clamorosa contro attaccanti forti di categoria".
Per Bianco il peso specifico di questi tre punti è enorme. "Adesso le partite, specialmente contro le squadre che hanno meno da perdere rispetto a te, sono diverse e più difficili". L'allenatore ha ribadito la necessità di mantenere alta la guardia in questo frangente del torneo: "A questo punto della stagione ci sta vincere le partite anche soffrendo. Bisogna soffrire fino alla fine: io sono pronto a soffrire, e anche voi dovete esserlo". Un atteggiamento corale che si riflette sui numeri del campionato: "Siamo la miglior difesa perché, quando c'è da fare fase difensiva, tutti la fanno da squadra".


L'equilibrio in campo si è spezzato grazie al gesto tecnico di Birindelli, autore di una rete al volo che l'allenatore ha commentato con una battuta: "Ha fatto un gol incredibile, un gol che non è nelle sue corde. E adesso mi tocca sorbirmelo tutta la settimana perché farà delle battute". Bianco ha poi ribadito il peso specifico del difensore all'interno dell'undici titolare: "È un giocatore che a questa squadra serve tantissimo: ha caratteristiche uniche ed è bravo sia ad offendere che a difendere". Il tecnico ha spiegato il momento di tensione avuto con il proprio portiere intorno alla mezz'ora, rimproverato per aver rallentato le riprese di gioco: "Mi sono arrabbiato perché non voglio che la squadra smetta di giocare. Voglio che continui a fare quello che ci ha permesso di andare in vantaggio meritatamente, cercando il secondo gol".
Con 75 punti in classifica, l'obiettivo promozione è ormai tracciato in modo netto. "Noi dobbiamo prepararci a fare 81 punti: ci mancano sei punti per festeggiare", ha precisato Bianco guardando all'immediato futuro. Il tecnico non ammette distrazioni legate ai risultati delle inseguitrici: "Quello che fanno le altre non possiamo determinarlo. Noi possiamo determinare quello che possiamo fare noi, e possiamo fare ancora due vittorie".
Un cammino iniziato lo scorso 3 luglio che il mister sta vivendo intensamente. "È un campionato folle quello che sta succedendo quest'anno, ma è anche bello per chi è dentro come me". La chiosa finale di Bianco si concentra sul valore del lavoro svolto in questi mesi: "Mi sto godendo ogni minuto, è bellissimo. Ci vuole la ciliegina finale, e assolutamente dobbiamo arrivarci, ma nel frattempo io il percorso me lo sto godendo".

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