Il procuratore Bagnoli: "Fossi in Fagioli starei alla Fiorentina. Che deve ripartire da Kean"

Il procuratore Andrea Bagnoli è stato intervistato da Radio FirenzeViola nelle scorse ore, per provare a fare un'analisi dei calciatori dai quali dovrebbe ripartire la Fiorentina nella prossima stagione e su quali potrebbero essere le mosse del DS Paratici nel prossimo calciomercato estivo: "Credo che già dal suo arrivo le cose sono cambiate. È un direttore di grande esperienza, che dove è andato ha sempre lavorato bene. Io credo che da quando è arrivato ci sia stata una crescita da parte di tutti, che ha portato a uscire dalle zone calde della classifica. Adesso viene il difficile, dove i tifosi si aspettano dei colpi importanti per tornare a vincere. Si è creato una struttura solida, che dovrebbe portare un vantaggio sulla carta".

Pensa che la Fiorentina sia da ricostruire per intero?

"Sì, probabilmente è una di quelle società che deve cambiare molto. Alcuni giocatori hanno fatto vedere degli strascichi".

Il perno da cui ripartire può essere Fagioli?

"Questa seconda parte di campionato è tornato quel giocatore che può essere ambito da club maggiori. Restando a Firenze può ancora migliorare. Se quest'anno lo può vendere a un club medio-alto il prossimo lo potrà vendere a un club top. Rimanere un altro anno a Firenze gli può fare solo bene".

Secondo lei Kean vale ancora i 62 milioni della clausola?

"Quest'anno ha passato un'annata difficile, anche dovuta al rendimento della squadra. È un giocatore importante da cui ripartire. Ha più di 15 reti a stagione nel DNA".

L'intervista integrale nel podcast