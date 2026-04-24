Monza-Modena, sugli spalti Baccin dell'Inter: due i giocatori nel mirino dei nerazzurri
Anticipo del venerdì dal peso specifico elevato in Serie B, con l’U-Power Stadium teatro della sfida tra Monza e Modena, valida per la 36ª giornata terminato con il successo dei padroni di casa per 1-0.
Sugli spalti, scrive FcInterNews, non è passato inosservato un osservatore d’eccezione: presente infatti il vice direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin, in missione per monitorare da vicino due profili seguiti dal club nerazzurro. Il primo è Yanis Massolin, centrocampista del Modena destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima estate. L’altro è il difensore Daniel Tonoli, anch’egli tra gli obiettivi della dirigenza interista.
Entrambi sono partiti titolari nella gara dell’U-Power Stadium, con Tonoli subito protagonista nelle prime battute grazie a una buona occasione creata nei minuti iniziali. Un segnale importante in un match cruciale per le ambizioni del Modena, ancora in piena corsa per consolidare la propria posizione in ottica playoff.