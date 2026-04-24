Frosinone, offerta del Wolverhampton per Ghedjemis. Il francese declina
Si torna a parlare di Fares Ghedjemis in chiave mercato. L’esterno offensivo del Frosinone, già nel corso della sessione invernale di trasferimento, era finito al centro dell’attenzione di alcuni club internazionali: una situazione che sembra destinata a ripetersi anche in estate.
Secondo quanto riportato da Football Insider, il giocatore sarebbe al centro di una vera e propria offensiva del Wolverhampton, formazione attualmente ultima in Premier League, in vista della stagione 2026/2027.
Per il calciatore francese, infatti, il club inglese avrebbe già presentato in Ciociaria un’offerta da 9 milioni di euro, trovando però il no dello stesso numero 7 della compagine allenata da Massimiliano Alvini, che punterebbe a un’esperienza in un campionato di massima serie.
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