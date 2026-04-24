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Avellino-Bari 2-0, le pagelle: grande prova di Besaggio. Longo, visto che disastro?

Avellino-Bari 2-0, le pagelle: grande prova di Besaggio. Longo, visto che disastro?TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
ieri alle 23:05Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Avellino-Bari 2-0

AVELLINO

Iannarilli 6 – Si sporca i guantoni soltanto nel riscaldamento vivendo una serata estremamente tranquilla.

Enrici 7 – Chiamato a sostituire una colonna come Simic, conferma di essere cresciuto tanto rispetto all’inizio del campionato. Nel finale si propone anche in avanti costringendo Artioli a fermarlo con le cattive.

Izzo 6 – Il Bari non attacca praticamente mai, per uno come lui è ordinaria amministrazione.

Cancellotti 6,5 – Solito motorino sulla corsia di competenza, quando partecipa alla manovra ci mette sempre qualità.

Fontanarosa 6,5 – Riscatta la prestazione tutt’altro che brillante offerta la settimana precedente a Mantova. Un moto perpetuo sulla corsia di competenza, insuperabile nell’uno contro uno.

Palmiero 6,5 – Se l’Avellino può spesso permettersi di giocare a un tocco lo deve alla qualità del capitano. Mai banale e tatticamente intelligentissimo.

Palumbo 7 – Altro elemento che ha vissuto una metamorfosi rispetto all’avvio di stagione. Si inserisce in area di rigore, raddoppia le marcature, segue ovunque Rao e segna anche la rete del 2-0. Cosa chiedere di più?

Besaggio 7 – Ha subito una grande occasione, quando si ritrova tutto solo in piena area piccola ma calcia male. Forse non si era nemmeno accorto di non avere alcun difensore del Bari addosso. Si riscatta nella ripresa con la rete del vantaggio che fa cadere il muro degli ospiti. A tratti sontuoso. Dall'85' Missori sv.

Sounas 6 – Si accende a intermittenza, ma nel secondo tempo ingrana la quinta e sforna un assist delizioso per l’1-0 di Besaggio. Qualità e quantità. Dal 94' Le Borgne sv.

Patierno 6 – Forse il meno brillante della serata. Per impegno e spirito battagliero encomiabile, ma prende un giallo che lo condiziona. Ha una buona chance in avvio di ripresa, ma calcia sull’esterno della rete. Dal 71' Favilli 6 - E' in fiducia e si vede, sfiora il tris in rovesciata.

Russo 6,5 – La scelta a sorpresa di Ballardini. 31 volte in campo, solo 8 da titolare. Eppure conferma di poter incidere anche quando non è chiamato a subentrare. Da una sua iniziativa nasce il gol di Palumbo, nel primo tempo mette in crisi Manè. Dall'85' Tutino sv.

Davide Ballardini 7 – E’ vero che il Bari visto oggi è davvero poca roba, ma la sua squadra ha mostrato grossi passi in avanti rispetto alla gara col Mantova. La classifica autorizza i tifosi a sognare in grande.

BARI

Cerofolini 6,5 – Unico a salvarsi in una serata veramente disastrosa. Un miracolo su Russo vale da solo il prezzo del biglietto.

Mantovani 5 – Discreta prestazione nel primo tempo, ma nella ripresa crolla assieme ai compagni di reparto e non riesce in nessun modo a opporre resistenza.

Odenthal 5 – Ci mette una pezza in diverse occasioni, è indubbiamente il “meno peggio” della retroguardia. Ma alla lunga soffre la fisicità di Patierno e la rapidità di Russo. Anche lui si fa scappare Besaggio che si inserisce solo soletto e fa 1-0.

Nikolaou 4,5 – I calciatori in maglia biancoverde sbucano da tutte le parti e non riesce mai a trovare le contromisure adatte. Lento, macchinoso, spesso fuori posizione.

Manè 4 – Già in passato aveva dato la sensazione di non essere prontissimo per giocare a questi livelli, oggi Longo lo ripropone per una partita decisiva e la sua scelta viene nettamente bocciata. L’Avellino, dalle sue parti, fa tutto quello che vuole. Dal 45’ De Pieri 5 – Non poteva essere lui a cambiare la partita, se poi Longo lo fa giocare a ridosso della propria area di rigore…

Dorval 4,5 – Prima esterno, poi trequartista, infine terzino. Cambia tanti ruoli e ciò acuisce la sua confusione. Serataccia.

Maggiore 4 – Davvero incomprensibile la sua involuzione nell’ultimo quadriennio. Passa il tempo e la domanda è sempre la stessa: che fine ha fatto il calciatore che fece benissimo a La Spezia? Costantemente in affanno, impalpabile in entrambe le fasi. Cambio anche tardivo. Dall'80' Artioli 5 - Giusto il tempo di farsi ammonire.

Braunoder 5 – Ci mette almeno un minimo di cattiveria agonistica, sfiorando il gran gol con un tiro dalla distanza che, di fatto, è l’unico tentativo di un Bari non pervenuto al Partenio. Anche lui troppo morbido su Sounas in occasione della rete del vantaggio biancoverde.

Rao 4,5 – Un pesce fuor d’acqua, in un Bari totalmente senza idee offensive fatica anche uno dei calciatori di maggior talento. Dal 65' Cuni 5 - Non pervenuto.

Piscopo 4,5 – Doveva essere il calciatore in grado di “aprire” la difesa avellinese con un continuo movimento su tutto il fronte offensivo, alla fine è andato a sbattere su un autentico muro.

Moncini 4,5 – Si dirà che non arrivano palloni giocabili ed effettivamente è uno spreco che un bomber del genere militi in una squadra che non attacca mai. Ma anche lui non fa nulla per rendersi pericoloso. Dal 65' Gytkaer 5 - Sempre anticipato, sempre in ritardo.

Moreno Longo 4 – Se si cambiano tre allenatori e il rendimento è sempre lo stesso è evidente che il problema sia alla base. Ma questa squadra gioca (ed è già un parolone) malissimo. Sarà lui a condurre la squadra nelle ultime due gare dopo averne perse 5 su 6?

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