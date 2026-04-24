Modena, Sottil: "Dobbiamo accettare il risultato e ripartire da questa prestazione"

L'amarissimo 1-0 incassato al "U-Power Stadium" contro il Monza non cambia il giudizio di Andrea Sottil. L'allenatore del Modena, intervistato dal sito ufficiale del club, ha rivendicato a testa alta la prestazione della sua squadra, pur uscendo sconfitta contro i brianzoli, sempre più vicini alla Serie A.

"Fatto un'ottima gara, condotta bene contro un avversario che sta andando su direttamente", ha esordito Sottil. Un tono lucido, nonostante la delusione. Il tecnico gialloblù ha infatti sottolineato come il risultato finale non rispecchi affatto quanto visto in particolare nella seconda frazione di gioco.

Secondo Sottil, il Modena ha pagato solo l'episodio del gol di Birindelli – una splendida rete al volo – ma per il resto ha messo in difficoltà la miglior difesa del torneo. "Purtroppo il verdetto del campo ci penalizza ancora", ha proseguito l'allenatore. "Ma resta una grande prestazione: secondo tempo dominato, giocato a una porta sola".



Un'analisi che trova riscontro nei numeri della ripresa: il Modena ha alzato il baricentro, creato occasioni e costretto il Monza a difendersi con ordine, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. La compattezza dei padroni di casa, elogiata da Bianco a fine partita, ha retto fino al triplice fischio.

La situazione di classifica, però, resta delicata. Il Modena naviga a metà classifica, lontano dalle zone calde della retrocessione ma anche dalle ambizioni dei play-off. La mancanza di continuità è il vero cruccio: "I punti non stanno arrivando, siamo qui a dirci sempre le stesse cose", ha ammesso Sottil con amarezza.

Eppure, il tecnico non ha voluto gettare ombre sulla prestazione dei suoi. Anzi, ha scelto la strada dell'incoraggiamento: "Mi sono complimentato con i ragazzi. Dobbiamo accettare il risultato e ripartire da questa prestazione".