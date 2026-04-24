Vicenza, Gallo pensa già al futuro: "Sensazioni positive. Lo sono state fin dall'inizio"

Ultimo impegno in Serie C per il Vicenza di Fabio Gallo, già promosso in cadetteria da settimane. Queste le parole del tecnico del LaneRossi alla viglia del match contro la Triestina (fonte TrivenetoGoal):

“L’ultima partita? È l’ultima di campionato, la squadra sta bene e si sta divertendo, però tutto sommato è sempre bello vederli allenare, sappiamo che ci sarà l’ennesimo attestato di stima.

La squadra? Alessio è rientrato.

Quanto è stato difficile rimanere concentrati? Molto, sei settimane non sono poche. Vogliamo prepararci nel miglior modo possibile alla Supercoppa perché c’è in palio una medaglia.

Domani esperimenti? No, la parola esperimenti mi piace poco, la formazione i ragazzi non la conoscono perché voglio che tutti lavorino con l’intensità giusta.

Quando è scattata in te la consapevolezza che saremmo stati promossi? Ho capito di avere un gruppo forte dopo la Dolomiti Bellunesi. Ultimamente loro mi chiamano nel loro spogliatoio per chiedere consigli, sono curiosi e c’è un legame particolare, penso che in quella sfida il gruppo ha capito di essere forte. Poi aggiungo ad la partita di Arzignano per aver vinto all’ultimo secondo, dove non è stata fortuna ma bravura.

Analogie con la vittoria di Chiavari? Anche l’anno scorso è stato qualcosa di eccezionale, quella era una squadra più solida, questa più qualitativa.

Il futuro? Le sensazioni sono positive, per il momento mi devo limitare a dire questo, ma lo sono state dall’inizio".