Juventus, in rialzo le quotazioni di Mateta: Spalletti ha già dato l'ok per il dopo Vlahovic

In casa Juventus sono in rialzo le quotazioni di Jean-Philippe Mateta. Ne parla oggi il quotidiano Tuttosport, secondo il quale nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra i due club con l'attaccante classe 1997 come protagonista. Il sondaggio della Juve è servito in primis a capire se ci sono gli estremi per un trasferimento del francese a Torino, ma la valutazione fatta dal Crystal Palace è di quelle importanti: servono 25-30 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.

A spingere per Mateta è mister Luciano Spalletti in persona: a detta della medesima fonte, sarebbe stato proprio il tecnico bianconero a dare l'ok - in termini di identikit - per il dopo Vlahovic. In 32 presenze Mateta ha realizzato 10 reti e 2 assist.