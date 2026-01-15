Juventus, in rialzo le quotazioni di Mateta: Spalletti ha già dato l'ok per il dopo Vlahovic
In casa Juventus sono in rialzo le quotazioni di Jean-Philippe Mateta. Ne parla oggi il quotidiano Tuttosport, secondo il quale nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra i due club con l'attaccante classe 1997 come protagonista. Il sondaggio della Juve è servito in primis a capire se ci sono gli estremi per un trasferimento del francese a Torino, ma la valutazione fatta dal Crystal Palace è di quelle importanti: servono 25-30 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.
A spingere per Mateta è mister Luciano Spalletti in persona: a detta della medesima fonte, sarebbe stato proprio il tecnico bianconero a dare l'ok - in termini di identikit - per il dopo Vlahovic. In 32 presenze Mateta ha realizzato 10 reti e 2 assist.
Altre notizie Serie A
Live TMWFiorentina, Solomon: "Riusciremo tranquillamente a rimanere in A. Qui per fare gol e assist"
TMWBologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli del colpo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile