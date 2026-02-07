Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"

Giovanni Branchini, noto agente, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, nel corso della trasmissione "Deejay Football Club". E ha detto la sua su vari temi, fra cui quelli legati al Milan:

In riferimento a Mateta. È vero che tra i procuratori gira voce di evitare il Milan per via delle visite mediche rigide?

"No. Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Ma credo che il giocatore negli ultimi mesi non sia stato ben consigliato. Ho letto una dichiarazione dell'allenatore del Crystal Palace che in merito ha detto che il giocatore aveva scelto una terapia conservativa. Ma in certi casi è assolutamente deleteria, tanto che dovrà quasi certamente subire un intervento. È stato meglio evitare una situazione non stabile, come quando i giocatori non sono in condizione e hanno delle patologie evidenti".

Il Milan avrà un vantaggio ad avere 16 giorni tra una partita e l'altra?

"Sicuramente è un vantaggio, quantificarlo è difficile ma è certamente un vantaggio. Il tempo consente di recuperare dai microtraumi, puoi lavorare in allenamento. Le tante partite hanno come primo effetto negativo il fatto che ci si alleni poco e questo è un problema".