Juventus, in stand-by l'operazione Mateta. Sul francese ora si fa sotto l'Aston Villa

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo.

L’obiettivo principale resta Jean-Philippe Mateta, ma la trattativa con il Crystal Palace si conferma in salita. Il club inglese non intende scendere sotto una valutazione di circa 35 milioni di euro per il centravanti francese, cifra considerata elevata dalla dirigenza bianconera, soprattutto alla luce della durata residua del contratto del giocatore.

In questo contesto, scrive The Athletic, sul giocatore si è fatto avanti un'altra società. Si tratta dell'Aston Villa che per avere il centravanti avrebbe messo sul piatto un possibile scambio di mercato con Evann Guessand, esterno offensivo franco-ivoriano classe 2001, approdato a Birmingham l'estate scorsa e reduce da una prima parte di stagione da 20 presenze e 2 reti all'attivo.