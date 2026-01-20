TMW Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore

La Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato sperato, perché il Crystal Palace continua a nicchiare sulla cessione del centravanti francese, cercando di sparare più alto. La valutazione minima è di 35 milioni di euro, ma le cessioni di Marc Guehi e l'addio di Glasner - già ufficializzato nelle scorse ore in conferenza stampa - fanno passare un momento turbolento ai londinesi. Quindi l'idea è quella di avere almeno 35 milioni per il proprio attaccante, appena convocato da Didier Deschamps in nazionale francese.

Mateta cercherà di smuovere le acque nelle prossime ore. Perché ha voglia di cambiare club e giocare in un altro campionato. Di più, ha solo un anno di contratto con il Palace e a giugno compirà 29 anni, dunque è l'ultimo grande contratto della sua carriera. Forse l'ultimo treno per giocare in una squadra che verosimilmente è al top d'Europa.

Nelle prossime ore ci sarà il dentro o fuori decisivo. Come opzione c'è sempre En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, che potrebbe essere una valida soluzione tampone per i prossimi sei mesi. Poi ci sarà da sostituire Vlahovic a giugno, ma questo è un altro discorso.