Juventus, Kalulu al 45': "Preso gol in contropiede, bravi a rimontare".
Ecco le parole di Pierre Kalulu dopo il primo tempo di Juventus-Cagliari, con i bianconeri avanti 2-1, ai microfoni di DAZN: "Hanno fatto gol su un'azione contropiede, abbiamo trovato i gol per rimettere in piedi la gara".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
