Azzurri opposti all'Irlanda del Nord, Tuttosport urla a gran voce: "Siete l'Italia!"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport opta per il seguente come titolo principale: "Siete l'Italia!". Bergamo, ore 20.45: semifinale playoff con l'Irlanda del Nord. Non possiamo fallire: il Mondiale ci aspetta. Tutti con gli azzurri, chiamati a far valere la loro superiorità contro i britannici. Bastoni recupera, Politano in vantaggio su Palestra.

Spazio anche alla Juventus e alle sue idee di mercato per l'estate, ecco il titolo riservato ai bianconeri: "Alisson, Rudiger, Pellegrini: Lucio chiama i pretoriani". Spalletti spinge per avere il portiere e il difensore allenati a Roma e il centrocampista apprezzato da ct. Il nuovo corso partirà pure dagli addii: c'è un'intera squadra in vendita.