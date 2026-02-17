Juventus, Comolli: "Le scuse di Bastoni? É una sua decisione, a noi spiace per Kalulu"

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League col Galatasaray: "Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto e poi decideremo cosa fare. La mia reazione è stata eccessiva, di questo sono dispiaciuto, ma sono qui per difendere il mio club. Abbiamo subito un'ingiustizia".

Marotta ha definito Chiellini inesperto...

"No, non voglio rispondere a commenti fatti da dirigenti di altri club. Non vogliamo parlare del passato, ma di futuro. Giorgio è talentuoso fuori dal campo, come lo era dentro, più giovani saranno i nostri dirigenti e meglio sarà per il calcio italiano. Ho visto pochi dirigenti così talentuosi nel suo ruolo".

Che Juve servirà oggi?

"Dovremo mostrare personalità, a San Siro abbiamo avuto un'incredibile personalità. Dobbiamo fare una grande partita, Kostic mi ha detto che questo tipo di partite non si possono descrivere ma vanno solo vissute".

Le scuse di Bastoni?

"Non posso commentare, è stata una sua decisione. A noi spiace molto per Kalulu, è lui che sarà squalificato e pensiamo che sia molto ingiusto perché si è comportato bene ed è molto frustrato. I nostri pensieri sono rivolti a lui".

Ci saranno passi ufficiali contro il sistema arbitrale?

"Vogliamo soltanto collaborare con le autorità per migliorare il sistema, aiutarlo a cambiare perché così non funziona".