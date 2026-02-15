Kalulu non ci sta: il difensore della Juventus posta un video con l’errore di La Penna

Ha generato polemiche l'episodio di ieri sera durante Inter-Juventus. A tre minuti dalla conclusione della prima frazione di gara Pierre Kalulu è stato espulso da La Penna per doppia ammonizione. L'intervento su Bastoni però appare molto leggero con le proteste della panchina e del club bianconero che sono state veementi. Al termine del match Comolli e Chiellini hanno espresso il loro disappunto e nei prossimi giorni la società chiederà spiegazioni al mondo arbitrale.

Amareggiato anche lo stesso difensore bianconero che ha postato una storia sul proprio profilo Instagram. L'ex Milan infatti ha pubblicato i video dell'episodio mettendo sotto un emoticon in cui è rappresentata una faccina perplessa. Una situazione, quella accaduta in campo, destinata a far discutere ancora.