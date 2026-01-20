TMW Juventus in pressing su Franck Kessie per giugno. Pronto contratto triennale

La Juventus ha deciso di rinverdire i contatti per Franck Kessie, centrocampista dell'Al Ahli in scadenza al 30 giugno del 2026. Per l'ivoriano è pronto un contratto triennale, fino al 2029, mentre gli stessi arabi hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre attuali da circa 14 milioni di euro. L'idea però è quella di ritornare in Italia per ricoiminciare con la carriera europea, dopo avere giocato per Atalanta, Milan e Barcellona.

Molto dipenderà dalle richieste dello stesso Kessie, perché la Juventus ha oramai una politica degli ingaggi abbastanza chiara. Anche per questo l'idea per questa sessione di mercato è quella di avere una soluzione tampone che non cambi granché gli equilibri fra Locatelli, Khephren Thuram e Koopmeiners, proprio perché a luglio l'idea è quella di inserire Kessie nel motore. Non sarà così semplice perché ci sono diversi club interessati.

La sua esperienza in Arabia quindi difficilmente si prolungherà. Perché, appunto, la voglia è quella di tornare a giocare in Champions League dopo avere guadagnato (molto) nelle ultime tre stagioni. Per giugno c'è anche l'idea Oscar Mingueza - anche lui vicino allo svincolo e con il Celta Vigo che non ha intenzione di cederlo a gennaio perché il 50% andrebbe al Barcellona - per la retroguardia.