Juventus, a Kolo Muani serve un centravanti. Spalletti è stato rassicurato in vista di gennaio
Simone Lorini
La Juve si rimette al lavoro, dopo il pari di Cagliari, con la consapevolezza che sarà necessario avere sempre un altro attaccante vicino a Randal Kolo Muani. Il punto di riferimento non può che essere lui, la società bianconera ha speso e si è spesa troppo e per troppo tempo pur di riportarlo in bianconero. Ma da solo non riesce a soddisfare tutte le esigenze in area di rigore, evidenzia la Stampa.
Woltemade non è il profilo giusto, Spalletti rassicurato in vista di gennaio
In buona sostanza, alla Juve serve quel centravanti di peso che Luciano Spalletti chiede incessantemente da quando è arrivato, prima per gestire l’assenza di Dusan Vlahovic e poi per voltare pagina dopo il suo addio. Non è arrivata, perché Nick Woltemade è sì alto quasi due metri, ma sembra tutto fuorché un centravanti di quelli capaci a riempire l’area di rigore e a scardinare con il fisico le chiuse difese avversarie. Forse, arriverà a gennaio: su questo è stato rassicurato Spalletti, il mercato è ancora lontano ma va battuto da subito alla ricerca di scontenti e opportunità.