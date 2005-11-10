Juventus, a Kolo Muani serve un centravanti. Spalletti è stato rassicurato in vista di gennaio

La Juve si rimette al lavoro, dopo il pari di Cagliari, con la consapevolezza che sarà necessario avere sempre un altro attaccante vicino a Randal Kolo Muani. Il punto di riferimento non può che essere lui, la società bianconera ha speso e si è spesa troppo e per troppo tempo pur di riportarlo in bianconero. Ma da solo non riesce a soddisfare tutte le esigenze in area di rigore, evidenzia la Stampa.

Woltemade non è il profilo giusto, Spalletti rassicurato in vista di gennaio

In buona sostanza, alla Juve serve quel centravanti di peso che Luciano Spalletti chiede incessantemente da quando è arrivato, prima per gestire l’assenza di Dusan Vlahovic e poi per voltare pagina dopo il suo addio. Non è arrivata, perché Nick Woltemade è sì alto quasi due metri, ma sembra tutto fuorché un centravanti di quelli capaci a riempire l’area di rigore e a scardinare con il fisico le chiuse difese avversarie. Forse, arriverà a gennaio: su questo è stato rassicurato Spalletti, il mercato è ancora lontano ma va battuto da subito alla ricerca di scontenti e opportunità.