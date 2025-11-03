Juventus, Kostic e un gol non solo per Spalletti: il serbo ora punta al rinnovo

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus sembra prendere una direzione sempre più chiara. L’esterno serbo, classe 1992, ha risposto nel migliore dei modi alla fiducia di Luciano Spalletti, segnando dopo appena 85 secondi nel debutto del tecnico sulla panchina bianconera contro la Cremonese.

Già nella scorsa estate Igor Tudor aveva spinto per la sua permanenza dopo il positivo prestito al Fenerbahçe, nonostante l’interesse concreto dell’Atalanta e i sondaggi della Roma in caso di partenza di Angeliño. Kostic aveva scelto di restare a Torino come alternativa di Cambiaso, ma l’arrivo di Spalletti ha ribaltato gli equilibri: il tecnico toscano lo ha rilanciato titolare a sinistra, spostando Cambiaso a destra e offrendo al serbo un ruolo più centrale nel progetto.

Contro la Cremonese, oltre al gol, Kostic è stato il giocatore con più passaggi completati dentro l’area avversaria. E il contratto in scadenza a giugno non sembra rappresentare un ostacolo.

Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Eintracht continua a dare priorità alla Juventus e al rinnovo, forte dell’orgoglio di far parte del nuovo corso bianconero.