Juventus, Kostic ultima 'spallettata': il tecnico lo voleva a Napoli, si lavora per il rinnovo

Il pomeriggio del Franchi regala ben poche note liete alla Juventus, che contro la Fiorentina ultima in classifica non va oltre l'1-1. Una di queste è certamente la prestazione di Filip Kostic, impreziosita dal gol del momentaneo vantaggio sul finire del primo tempo. Prova che ripaga la fiducia di Luciano Spalletti, da sempre estimatore del serbo.

Come sottolinea Tuttosport, il tecnico di Certaldo avrebbe voluto l'esterno anche al Napoli, avendone ammirato le qualità quando militava nell'Eintracht Francoforte. Se lo è invece ritrovato in bianconero, piazzandolo fin dall'esordio contro la Cremonese in pianta stabile sulla fascia sinistra e avendo sempre prestazioni di quantità e intraprendenza offensiva. Oltre a segnare ieri a Firenze, infatti, il classe '92 aveva timbrato il tabellino anche a Cremona e si sta rivelando un protagonista abbastanza costante delle azioni offensive juventine.

Con un Kostic così, la Juve commetterebbe un peccato mortale a privarsene a fine anno (soprattutto in caso di conferma di Spalletti). Il contratto del serbo scade il 30 giugno 2026 e le parti sembrano destinate a riparlarne. Senza fretta, ma magari avviando i dialoghi a gennaio - quando il diretto interessato potrebbe iniziare a cercarsi un'altra squadra - per poi formalizzare l'accordo in primavera e proseguire insieme.