Juventus, Kostic: "Ho sempre lavorato duramente, ci ho creduto. Bel momento per me"

L'esterno della Juventus Filip Kostic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Cremonese: "Sono molto contento, ma l'importante era la vittoria di squadra, sono soddisfatto per il gol".

Che sensazioni hai avuto in queste due partite, visto che prima non eri stato molto utilizzato?

​​​​​​​"Per me è stato un periodo molto difficile. Ho sempre lavorato duramente ci ho creduto sempre, i compagni mi hanno sempre aiutato. Oggi è il mio compleanno e del compleanno anche della Juventus ed è un bel momento".