Juventus, Kostic: "Ho sempre lavorato duramente, ci ho creduto. Bel momento per me"
TUTTO mercato WEB
L'esterno della Juventus Filip Kostic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Cremonese: "Sono molto contento, ma l'importante era la vittoria di squadra, sono soddisfatto per il gol".
Che sensazioni hai avuto in queste due partite, visto che prima non eri stato molto utilizzato?
"Per me è stato un periodo molto difficile. Ho sempre lavorato duramente ci ho creduto sempre, i compagni mi hanno sempre aiutato. Oggi è il mio compleanno e del compleanno anche della Juventus ed è un bel momento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile