Inter, Frattesi via a fine stagione: la Roma prepara un nuovo assalto, occhio alla carta Manu Koné

Davide Frattesi è destinato a lasciare Milano nella prossima stagione, non ha dubbi in merito il portale L'Interista. L’ex Sassuolo era stato vicino al trasferimento al Nottingham Forest: l’operazione sembrava definita, ma il mancato arrivo di Curtis Jones ha bloccato tutto e il centrocampista è rimasto all’Inter, oggi guidata da Cristian Chivu. La sensazione, però, è che il suo futuro sia altrove: Frattesi cerca un progetto che lo renda centrale, condizione difficile da trovare in nerazzurro.

La Roma aveva già tentato l’assalto a gennaio 2025, senza successo. Il nome è tornato ciclicamente nei mesi successivi, ma senza sviluppi concreti. Ora, in vista dell’estate, il club giallorosso prepara un nuovo affondo. Sullo sfondo c’è anche l’interesse dell’Inter per Manu Koné: ruoli diversi, ma dinamiche che potrebbero intrecciarsi in un dialogo più ampio tra le due società, oppure restare binari separati con l’obiettivo comune di ridisegnare i rispettivi centrocampi.

La posizione dell’Inter è chiara: la valutazione di Frattesi si aggira sui 35 milioni di euro e non sono previsti sconti significativi. La Roma potrebbe inserire Koné come contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico, magari aggiungendo un profilo giovane per completare l’operazione. Ogni discorso è rimandato all’estate, quando il mercato entrerà nel vivo e le strategie diventeranno definitive.