Juventus, Mauro vede la svolta: "Spalletti doveva entrare nella testa dei giocatori"

Da qualche anno la Juventus cerca nuove vie con un solo scopo all'orizzonte: tornare a vincere, a fare la voce grossa su tutti i fronti. Ciò che si augurano i tifosi bianconeri è che con l'ennesimo colpo di scena, ovvero l'arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor, la Signora possa cambiare rotta, stavolta definitivamente.

Dagli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato dei recenti risultati più che positivi raccolti da Kenan Yildiz e compagni, sottolineando l'importanza che lo stesso tecnico di Certaldo sta avendo. "Spalletti è talmente bravo che era doveroso che riuscisse ad entrare nella testa dei giocatori" - le sue parole riprese da TuttoJuve.com - ", perché i giocatori della Juventus sono di livello medio-alto", ha sottolineato.

In particolare nella rosa della Juventus c'erano, secondo Mauro, tre giocatori che sono mancati - per motivi differenti - in termini di apporto alla squadra: "Secondo me mancavano le prestazioni dei tre importantissimi che contro la Roma sono stati Bremer, Yildiz e ci metto Locatelli" - ha aggiunto - "perché secondo me il centrocampo di tutte le partite deve essere un centrocampo importante e Locatelli lo ha fatto diventare importante".

Poi ha parlato del calendario, che ora può essere favorevole: "Arriva un problemino da queste cinque gare, perché questi giocatori che giocano partite importanti contro Bologna e Roma hanno dimostrato di dare il 100% perché davvero tutti si sono impegnati, Cambiaso ad esempio sta determinando, nelle prossime cinque partite che sembrano semplici dobbiamo vedere".