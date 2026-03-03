Inter, Carlos Augusto: "Il Como gioca un gran calcio. Far risultato ci darebbe un bel vantaggio"

Carlos Augusto, difensore ed esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così della partita contro il Como: "È una semifinale di Coppa Italia, sappiamo che è una partita molto importante. Fare un buon risultato qua ci darebbe un bel vantaggio in vista del ritorno. Dobbiamo essere concentrati su di noi, fare un buon lavoro perché loro sono una grande squadra e stanno facendo bene".

Il Como è in grande forma.

"Sappiamo che, al di là della stagione che stanno facendo, sono arrivati in semifinale con grandi meriti. Giocano in casa e giocano un grande calcio, dobbiamo essere pronti per affrontare ogni difficoltà".

Domenica c'è il derby. Quanto conta avere tutti sul pezzo?

"Ci sono tante partite ravvicinate e quindi dobbiamo essere uniti. Chi gioca meno sta aiutando, se vuoi lottare per lo Scudetto e per la Coppa Italia sappiamo che abbiamo bisogno di tutti".