Como, Ludi: "Pensiamo di poter vincere tutte le partite. Nico Paz è la nostra stellina"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro l’Inter valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.
Quanto ci credete?
"Crediamo di poter vincere tutte le partite, è la nostra ambizione. E' la mentalità di Cesc e andiamo in questa direzione".
Nico Paz dal 1': tutto ok.
"E' la nostra stellina, niente di sconvolgente".
