Juventus-Milan, Tolosa è il fil rouge che li unisce: come sta grazie a RedBird e Comolli

C'è un filo comune che lega la Juventus al Milan ed è una squadra che milita in Ligue 1, nell'anonimato della medio-bassa classifica ma che rappresenta una delle città più popolate di Francia. Parliamo del Tolosa, di proprietà di RedBird e che ha avuto Damien Comolli come presidente.

L'avvento di RedBird e Comolli

Nel luglio 2020 il club è stato ceduto a RedBird Capital Partners e Damien Comolli nominato presidente e gli è stata data carta bianca nel processo di costruzione della squadra. All'epoca giocava in Ligue 2 e raggiungerà il massimo campionato solamente nel 2022. Si è applicato un modus operandi che è stato in seguito imitato da altre società, quello del Moneyball. Strategia che ha funzionato benissimo, basti pensare alla comoda salvezza al primo anno nonostante un budget fra i più modesti del campionato. In più è arrivata la Coupe de France, primo titolo della storia del club.

RedBird lascia? No, per ora. E nel frattempo investe

Oggi il Tolosa è una realtà consolidata, ma da negli ultimi mesi è emersa un po' di preoccupazione: come a Milano, anche nella città francese non hanno praticamente mai visto Gerry Cardinale che sì, è stato a Tolosa, ma senza esporsi al pubblico. E a giugno, dopo l'addio di Comolli in direzione Juve, un gruppo di tifosi ha diramato un duro comunicato chiedendo alla proprietà di fare chiarezza. RedBird ha avuto l'intenzione di vendere il club, scenario che non si è verificato a causa di problemi con i diritti televisivi in ​​Francia. Discorso che verrà eventualmente ripreso non appena i diritti televisivi si stabilizzeranno. Nel frattempo RedBird ha riavviato la costruzione di un grande centro sportivo, investimento da 18 milioni: di fatto un asse importante per il club e aumenterà il valore al momento della cessione societaria.

Il TFC oggi

Dall'8 luglio il nuovo presidente è Olivier Cloarec, ex dirigente di Digione e Rennes e in dirigenza (ma come dipendente RedBird) è entrato direttamente dal mondo del tennis Massimo Calvelli, ex amministratore delegato del circuito ATP. Il mercato ha portato a un saldo di +29 milioni, mentre in campo sono 7 i punti ottenuti in altrettante partite. E un gioiellino da tenere d'occhio: il portiere Guillaume Restes, 20 anni, prodotto del vivaio. Sarà la prossima plusvalenza. In tutto questo, si possono definire contenti i tifosi? Sì, perché a conti fatti la squadra dopo anni turbolenti pre-RedBird si è consolidata nel massimo campionato francese, ha alzato un trofeo e partecipato a una coppa europea.

Si ringrazia gli amici di LesViolets.com per la collaborazione.