Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"

Mister Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha commentato le differenze tra i suoi bianconeri e i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna fare una gran bella gara domani. Non vedo differenze particolari tra noi e il Milan. Il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio di aver giocato domenica o lunedì, noi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".

Lei sente la pressione?

"A me di questi numeri interessa zero. Io ho visto molto bene la squadra in queste ultime due partite. La squadra sta facendo quello che alleniamo. Poi il risultato dipende da tanti fattori".

Ci presenta la partita di domani?

"Che gara sarà non lo so, perché non ho la sfera di cristallo. Giochiamo contro una squadra di primissimo livello, un grande allenatore, grandi giocatori, è in un momento buono. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara".

Come sarà affrontare Modric?

"Ho giocato anche in Nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo, uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di Modric. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".

