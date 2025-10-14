Milan, Modric in visita al settore giovanile: incontro con i ragazzi rossoneri

Giornata particolare, quella vissuta oggi da Luka Modric. Il campione croato del Milan ha fatto visita al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara, casa del Settore Giovanile rossonero.

Accolto dal Responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Vergine, l'ex Real Madrid ha visitato la struttura, scoprendo da vicino gli spazi dedicati alla crescita dei giovani calciatori rossoneri.

Sul campo, Modric ha avuto modo di incontrare e salutare i ragazzi del vivaio, condividendo con loro momenti di dialogo e incoraggiamento, in una giornata speciale all’insegna dei valori di passione, rispetto e formazione che contraddistinguono la famiglia rossonera.