"All'Inter mi hanno sottovalutata". Wanda Nara ricorda: "Ho triplicato l'ingaggio di Icardi"

Sono stati sei anni intensi per Mauro Icardi all'Inter, finché l'ultima stagione turbolenta e il subentro dell'ex moglie Wanda Nara nel ruolo di procuratrice ha portato alla spaccatura interna dello spogliatoio nerazzurro e alla conseguente cessione al PSG. Intervenuta ai microfoni di Dante Gebel, nel programma "La Divina Noche", la showgirl argentina ha parlato del 2015, quando è diventata a tutti gli effetti l'agente di Maurito. Stesso anno in cui divenne capitano della squadra nerazzurra.

"Mi sono lasciata coinvolgere in qualcosa che non mi riguardava, negoziare con uomini nel calcio. Ti mettono in una posizione - purtroppo, non dovrebbe essere così, spiega Wanda - nella quale prima iniziano a sottovalutarti. Se ho navigato bene in quelle acque? Non so se bene, ma ci ho navigato. Ho dovuto prendere il timone di una barca che in quel momento non andava da nessuna parte".

Quanto ai dettagli del rinnovo: "Il mio ex stava cambiando agente. Il suo contratto era in scadenza e doveva rinnovare quello con il club. Ricordo quando presi il telefono e dissi: 'Guarda, ora dovete negoziare con me'. Avranno anche pensato 'come osa chiamare, questa scema?'", ha dichiarato Wanda. "E, beh, beh lo vedremo, poi sistemerò la cosa. Era come se ti tenessero sempre a distanza. Ma non c'era modo di evitarlo, la cosa migliore era raggiungere un buon accordo".

Trattativa che riuscì con i fiocchi, in base agli interessi di Icardi e Wanda Nara: "E ricordo che gli feci ottenere un contratto tre volte più alto di quello al quale stava lavorando un agente di calcio, e con il quale non riuscivano a raggiungere quella cifra. Allora ho detto, beh, voglio anche la fascia da capitano. Voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro. 'Ma a cosa ti serve la fascia da capitano?'. A me serviva per poi trattare con uno sponsor perché era il capitano più giovane di non so cosa e aveva ottenuto la fascia in così poco tempo. E a tutte queste cose ho pensato io".