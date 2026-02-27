Joao Mario: "Giocare a sinistra non è così differente. Friburgo o Roma? Non ho preferenze"

Joao Mario, arrivato al Bologna dalla Juventus nel mercato di gennaio, è stato decisivo con il gol dell'1-0 contro il Brann e ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù: "Sono molto contento del gol e del passaggio del turno. Non sono abituato a giocare sulla sinistra, ma tecnicamente non è così differente. Il mister ha voluto adattarmi e io, come sempre, ho dato il 100%".

Qual è il vostro obiettivo?

"In questa competizione è andare il più avanti possibile, pensando partita dopo partita. A Bologna mi trovo bene, sono felice e voglio continuare ad aiutare la squadra. Friburgo o Roma? Sono entrambi avversari importanti, non ho particolari preferenze”.