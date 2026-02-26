Bologna, Joao Mario: "Sono contento per aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi"
Joao Mario, difensore del Bologna, ha parlato al termine della gara i microfoni di Sky: "Sono contento per aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi che vivono di questo. Felice per il gol e per la qualificazione in una competizione in cui vogliamo andare avanti".
E' un premio alle scelte che hai fatto?
"Ho sentito tanta fiducia fin da quando sono arrivato, è un gruppo molto compatto e coeso. Stiamo lavorando tutti insieme per riportare il Bologna grande".
Preferisce affrontare la Roma o il Friburgo?
"Chiunque sarà, è un turno difficile. Visto che la conosciamo dal campionato dico Roma".
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
