Bologna, Joao Mario: "Sono contento per aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi"

Joao Mario, difensore del Bologna, ha parlato al termine della gara i microfoni di Sky: "Sono contento per aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi che vivono di questo. Felice per il gol e per la qualificazione in una competizione in cui vogliamo andare avanti".

E' un premio alle scelte che hai fatto?

"Ho sentito tanta fiducia fin da quando sono arrivato, è un gruppo molto compatto e coeso. Stiamo lavorando tutti insieme per riportare il Bologna grande".

Preferisce affrontare la Roma o il Friburgo?

"Chiunque sarà, è un turno difficile. Visto che la conosciamo dal campionato dico Roma".