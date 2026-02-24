TMW Genoa, niente lesioni per Norton-Cuffy e Otoa: la situazione due giocatori in vista dell'Inter

Day off oggi per il Genoa. Come spesso accade con mister Daniele De Rossi, la squadra rossoblù ha osservato un giorno di riposo per poi riprendere la preparazione domani in vista della trasferta delicata di Milano contro l'Inter capolista. La giornata libera è servita allo staff medico per valutare la situazione legata ai due giocatori acciaccati Sebastian Otoa, non convocato per la partita casalinga contro il Torino di domenica scorsa, e Booke Norton-Cuffy, protagonista contro i granata con il gol che ha aperto le marcature ed uscito per un fastidio al flessore della coscia destra.

Nessuna lesione per Norton-Cuffy

Per quanto riguarda l'esterno inglese non sono state riscontrate gravi lesioni. Le sue condizioni ovviamente verranno valutate giorno dopo giorno con la speranza per l'allenatore romano di poter contare su di lui per la prossima partita al "Meazza". Ci saranno ancora tre allenamenti all'orizzonte e le sue condizioni saranno monitorate sia dallo staff tecnico che quello medico per valutarne i progressi.

Discorso simile per Otoa

Stesso discorso vale per il giovane difensore danese che non ha preso parte all'ultimo match di campionato. Anche per lui non ci sono lesioni e la sua situazioni sarà monitorata nel corso della marcia di avvicinamento al match contro i nerazzurri.